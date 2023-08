最終値下げ 【ドクターマーチン】メンズ用ブーツ ブーツ

商品をご覧頂きましてありがとうございます!!

レッドカバー エンジニアブーツ サイドジップ



DANNER ダナー プレーントゥー黒ブーツ 26センチ

こちら、『”ドクターマーチン”のブーツ』になります。

新品DR. MARTENS x OUR LEGACYスエード シューズ517N▲



ジャランスリワヤ ブーツ

【商品説明】

人気 極美品 size 26cm UGG CLASSIC MINI アグブーツ

7年程前に靴屋にて、約30000円程で購入したお品になります。

RED WING レッドウィング 革靴ブーツ 26㎝

それから年に数回程度しか履いておらず、使用する機会があまり無かった為この度出品致しました。

Redwing エンジニアブーツ スエード 2965



新品 PADRONE パドローネ ウォータープルーフ サイドゴアブーツ 黒 42

【セット内容】

UGG ショート ムートンブーツ 箱無し

靴箱と替え用の紐は紛失してしまった為、お写真の”現品のみ”となります。

RED WING 8180 1999年限定オリジナルのカーキグリーン



3月26日24時〆 希少 グレンソン チャッカブーツ

【サイズ】⇒メンズ用 25cm〜26cm

rick owens Beatle Turbo Cyclops ブーツ 42



TO&CO 25・5~26cm size40 サイドゴア ブーツ トゥー&コー

※サイズ記載部分が擦れてしまっていた為(お写真3枚目)、購入当時のうろ覚えではありますがご参考までにお願い致します。

レッドウィング REDWING 8875 9E 27cm



レッドウィング 半円犬タグ アイリッシュセッター ベージュ スエード 26.5

【状態】⇒ お写真をご覧下さいませ。

ゼローズ



ドクターマーチン Dr.Martens 2976 QUAD チェルシーブーツ

暗所でずっと大切に保管しておりました為比較的綺麗な状態ではありますが、経年劣化や擦り傷(お写真4枚目)が見られますのでご了承下さいませ。

RED WING 3190 未使用



【特価】 brass CLINCH Scout shoes/ スカウトシューズ

【発送】⇒メルカリ便で発送予定です。

HYSTERIC GRAMOUR バウンシングソールブーツ



希少☆レザーモデル☆ティンバーランド❖ Timberland 27.0cm

【その他】

GRENSON VINTAGE 90s イングランド製 レースアップレザーブーツ

1.送料がかかる為、お値下げ不可です。

Timberland × the Apartment" MOC TOE

2.神経質な方はご購入をお控え下さいませm(_ _)m

サンローラン saint laurent LUKAS サイズ41

3.何かご不明点がある際は、ご購入される前にご質問をお願い致します。

レッドウィング ベックマン9016 27センチ



THE NORTH FACE Snowfuse Boots 28㎝【未使用】

宜しくお願い致します。

RED WING 9203 ガレージマン レッドウイング 廃盤



T.Shinichi様専用クラークスチャッカーブーツAmazon限定

#ドクターマーチン

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品をご覧頂きましてありがとうございます!!こちら、『”ドクターマーチン”のブーツ』になります。【商品説明】7年程前に靴屋にて、約30000円程で購入したお品になります。それから年に数回程度しか履いておらず、使用する機会があまり無かった為この度出品致しました。【セット内容】靴箱と替え用の紐は紛失してしまった為、お写真の”現品のみ”となります。【サイズ】⇒メンズ用 25cm〜26cm※サイズ記載部分が擦れてしまっていた為(お写真3枚目)、購入当時のうろ覚えではありますがご参考までにお願い致します。【状態】⇒ お写真をご覧下さいませ。暗所でずっと大切に保管しておりました為比較的綺麗な状態ではありますが、経年劣化や擦り傷(お写真4枚目)が見られますのでご了承下さいませ。【発送】⇒メルカリ便で発送予定です。【その他】1.送料がかかる為、お値下げ不可です。2.神経質な方はご購入をお控え下さいませm(_ _)m3.何かご不明点がある際は、ご購入される前にご質問をお願い致します。宜しくお願い致します。#ドクターマーチン

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ドクターマーチン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

eytys サイドゴアブーツ39glamb GB15WT/AC04 Baker boots ベイカーブーツmade in gm japan orange オレンジ Mレア Timberland x HELCOR レザーブーツ