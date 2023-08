襟元から着丈約71←着丈詰めました。

sacci様専用❣️ルイヴィトン スプレッド エンブロイダリー Tシャツ

脇下から身幅約60

アンダーカバー 04SS Languid期 歪みボーダーTシャツ Mサイズ

素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。

★美品★【PRADA プラダ】ロゴ入りTシャツ(M)メッシュ ブラック



Supreme Curve Basketball Jersey バスケット

質問等あればお気軽にコメントにてお聞き下さい。

READYMADE レディメイド ゲームシャツ 半袖 Tシャツ

即購入は大歓迎です。

パーフェクトブルー Tシャツ アニメ

神経質な方や古着慣れしていない方はご購入を御遠慮願います。

Supreme The North Face コラボ Tシャツ

・

BOB HARRISON ART TEE CAT Tシャツ 猫 大判プリント M

・

supreme× Playboy FootballTシャツ

・

本物 ジバンシィ スター × カモフラージュ Tシャツ XS GIVENCHY

・

[archive] [希少] oakley logo t shrt 90s

・

美品 hysteric glamor ヒステリックグラマー ヒスガール Tシャツ

・

Supreme Kurt Cobain Tee ※値下げしました!

・

⭐︎激レア品⭐︎ Vivienne Westwood/ヴィヴィアン/総柄半袖Tシャツ

・

【希少XLサイズ】ワイスリー ワンポイントロゴ 入手困難 即完売モデル Tシャツ

・

ストーンアイランド stone island tシャツ ブラック

・

新品 MSGM エムエスジーエム ロゴTシャツ メンズ 半袖 M ピンク

・

96's Porno for Pyros"Good God's Urge"

・

【新品未開封】KITH Paris BOX LOGO Tee BLACK

90年代(90s)や80年代(80s)、70年代(70s)の古着、ユーズド(used)やヴィンテージ(vintage、ビンテージ)を展開。rap tee(ラップT)やストリートやスケーター系、オールドスケート(old skate)のpowellやdogtownなどの商品を扱っております。ボディはgildanやHanes、anvil、oneita、all sport、bayclub、polygram、giantなどがメイン。又、supreme(シュプリーム)、palace skateboard(パレススケートボード)、stussy(ステューシー)からonly ny、HUFなどのスケーターブランドも好んでおります。昔ながらのNIKE ACGやpolo sportなどや、off whiteやblack eye patch、10匣(tenbox)、fear of godなどにも注目。スニーカー類ではNIKE(ナイキ)やVANS(バンズ)、CONVERSE(コンバース)が中心で、ローカットの物が主です。the north face(ザ・ノースフェイス)やpatagonia(パタゴニア)なども多く出していきます。HIPHOPが好きでkandytownや舐達麻、rykey、kohhが好むもの、carharrt(カーハート)、Levis(リーバイス)やAKIRA(アキラ)なども出しています。また、2pacやthe notorious b.i.g.(big)、Dr Dre、eminemなどの90年代HIPHOPも勿論のこと、Kanye WestやTravis Scott、nirvanaのkurt cobain、marilyn mansonなどのファッションも…

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

襟元から着丈約71←着丈詰めました。脇下から身幅約60素人採寸の為、多少の誤差はご容赦下さい。質問等あればお気軽にコメントにてお聞き下さい。即購入は大歓迎です。神経質な方や古着慣れしていない方はご購入を御遠慮願います。・・・・・・・・・・・・90年代(90s)や80年代(80s)、70年代(70s)の古着、ユーズド(used)やヴィンテージ(vintage、ビンテージ)を展開。rap tee(ラップT)やストリートやスケーター系、オールドスケート(old skate)のpowellやdogtownなどの商品を扱っております。ボディはgildanやHanes、anvil、oneita、all sport、bayclub、polygram、giantなどがメイン。又、supreme(シュプリーム)、palace skateboard(パレススケートボード)、stussy(ステューシー)からonly ny、HUFなどのスケーターブランドも好んでおります。昔ながらのNIKE ACGやpolo sportなどや、off whiteやblack eye patch、10匣(tenbox)、fear of godなどにも注目。スニーカー類ではNIKE(ナイキ)やVANS(バンズ)、CONVERSE(コンバース)が中心で、ローカットの物が主です。the north face(ザ・ノースフェイス)やpatagonia(パタゴニア)なども多く出していきます。HIPHOPが好きでkandytownや舐達麻、rykey、kohhが好むもの、carharrt(カーハート)、Levis(リーバイス)やAKIRA(アキラ)なども出しています。また、2pacやthe notorious b.i.g.(big)、Dr Dre、eminemなどの90年代HIPHOPも勿論のこと、Kanye WestやTravis Scott、nirvanaのkurt cobain、marilyn mansonなどのファッションも…

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ビンテージ 90s MLB ヤンキース メンズL ユニフォーム フットボールビンテージ 70s UNW チャンピオン バータグ フット Tシャツ USA製シュプリーム Tシャツ 黒 Mサイズ新品未開封 プレイ ギャルソン CDG ゴールド ハート Tシャツ ブラック【Mサイズ】HAL STUDIOS SABUKARU TeeTravis Scott Fragment Tee "White" 希少XS最終値引き!新品未使用!最新モデルMONCLERTシャツUSA製 1991年 湾岸戦争 デザートストーム 砂漠の嵐作戦 星条旗 TシャツFEAR OF GOD 6thCollection Tシャツ