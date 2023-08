【25％OFF】 アトランティックスターズ atlantic stars ネオンイエロー スニーカー

アトランティックスターズのネオンイエローになります。

現行のスエードタイプではないので希少です。

こちらのタイプの方が好きな方が多いみたいです。

何度か履いていますので使用感はありますがまだまだ履いて頂けます。また、状態は画像判断でお願いいたします。

サイズ43

※甲の部分が細身になっているので、幅の広い足の形の方にはひとつ上のサイズをオススメいたします。

※イタリアの職人が一つずつハンドメイドで生産しているため色の風合い等、写真とは多少異なる場合がございます。

1980年代のランニングシューズを復刻した、アトランティックスターズ。

トスカーナ州Fucecchio(フチェッキオ)にある老舗の靴工場、Finest Shoes Srl のCristiano Mortelli氏とGian Luca Zucchelli氏によって誕生しました。

イタリア人デザイナーによる独特のカラーリング、100% Made in Italyにこだわり職人が、ひとつひとつオールハンドメイドのクオリティは、他を寄せ付けないデザインとなっています。

カジュアルから、ジャケットスタイルまで、幅広く

大人が楽しめるスニーカーです。

Instagramで話題となってます。

ロンハーマン、dsquared2ディースクエアード好きに!

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド アトランティックスターズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

