お知らせ ログイン 会員登録 出品
人気TOP GDX ［ざわわさん専用］BOSCH 18V-EC6 充電器セット 6.0Ah 工具/メンテナンス

商品の説明

［新品未使用］BOSCH Professional GDX 18V-EC6 6.0Ah 充電器セット
大同工業　メタルソー　370

マルチツールセット 9in1 マルチツール コードレス 2段ケース DIY
バッテリーは1個です。
電動ヒートガン 充電式 コードレス 充電式ヒートガン 軽量 550度 電池×2個

makita マキタ　125mm ディスクグラインダー　速度調整　動作確認済
タイプ···電動工具
makita 純正品　BL1860B 18V バッテリー
人気シリーズ・特徴···充電式
日立　TE22 ロータリー ハンマードリル 動作確認済み
電源···充電式
良品　MAX高圧用プレミアムやわすべりホース　20m　内径6㎜　エアガン付
その他工具種類···インパクトドライバー

100mmコードレスディスクグラインダー

商品の情報

ブランドボッシュ
商品の状態新品、未使用

最終値下げ　オグラ　HBC16R 鉄筋カッター

エンジンチェンソー　マキタ　makita MEA3201M
［新品未使用］BOSCH Professional GDX 18V-EC6 6.0Ah 充電器セットバッテリーは1個です。 タイプ···電動工具人気シリーズ・特徴···充電式電源···充電式その他工具種類···インパクトドライバー

商品の情報

ブランドボッシュ
商品の状態新品、未使用

人気TOP GDX ［ざわわさん専用］BOSCH 18V-EC6 充電器セット 6.0Ah 工具/メンテナンス

2分钟前

人気TOP GDX ［ざわわさん専用］BOSCH 18V-EC6 充電器セット 6.0Ah 工具/メンテナンス

¥18,500 ¥13,875

(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

b3fcac2a0

 1780

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

b3fcac2a0
人気TOP GDX ［ざわわさん専用］BOSCH 18V-EC6 充電器セット 6.0Ah 工具/メンテナンス 人気TOP GDX ［ざわわさん専用］BOSCH 18V-EC6 充電器セット 6.0Ah 工具/メンテナンス
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 人気TOP GDX ［ざわわさん専用］BOSCH 18V-EC6 充電器セット 6.0Ah 工具/メンテナンス
© www.inba.net, Inc.