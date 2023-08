商品

THE NORTH FACE マウンテンライトジャケット ケルプタン S

軽量、撥水性に優れたHYVENT-Dを使用した超軽量なレインジャケットです。

ブランド

ノースフェイス

カラー

カーキ ベージュ

表記サイズ M

身幅57

着丈72

裄丈85

※素人のため、少々の誤差はご了承ください。

新品未使用の商品ですが、一度、人の手に渡ったことをご理解の上、ご購入をご検討お願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

