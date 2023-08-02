【レビューを書けば送料当店負担】 vintage 麦わら帽子　サイドライン ハット

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素人採寸になりますのでご了承お願い致します。
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商品の情報
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|商品の状態
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PALACE GORE-TEX Bucket Hat XL
新品 patagonia バケットハット パッカブル レイン サファリ
ご観覧ありがとうございます^_^他にもブランド物中心に出品しております。是非ご覧ください(^^)↓ ↓ ↓#JJ【即購入OK】＊商品vintage ヴィンテージ麦わら帽子サイドライン夏 ハット 日除都内古着屋にて4万円程で購入しました。サイドラインが珍しい一点物になります。＊素材RAPHIA 100%＊サイズ頭回り 約54〜56cm素人採寸になりますのでご了承お願い致します。
商品の情報
|ブランド
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|商品の状態
|目立った傷や汚れなし