商品は注文をいただいてから24時間以内に発送します。

!!コメント無し即購入OK⭕️!!

◎お得なフォロー割り

¥3000〜 一律300円off

【商品詳細】

アニエスベーの定番のロングスカートです。

フレアが綺麗にでるシルエットです。

ウエスト部分はサイドにサイドファスナー付きのリブ仕様で着心地も抜群なアイテムです。

品番:0689U700 E20

▼商品アイテム

agnes b. アニエスベー

ロング丈 ミモレ丈 スカート フレア

サイドファスナー 日本製 2020ss

▼カラー

黒 ブラック BLACK

▼素材

本体 トリアセテート85% ポリエステル15%

リブ 綿95% ポリウレタン5%

▼サイズ

表記 1(S相当)

▼平置き実寸

総丈90㎝、ウエストゴム27㎝〜31㎝辺り(ゴムなので多少伸縮します)

あくまで素人採寸にご理解ください。

▼状態

多少リブの部分に使用感はありますが、大きなダメージ無く、まだまだ着用可能なused良好品です。

※但しあくまでused品ですので、神経質な方や完璧をお求めの方の購入はお控えください。

他でも出品してますので急に削除する場合がございます。コメント中でも即購入が優先になりますのでご了承下さい。

即購入可⭕️

匿名配送⭕️

送料無料⭕️

あくまで素人検品にご理解ある方でお願いします。

丁寧なお取引き心がけております。

何か質問ありましたら気軽にコメント下さい。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

シルエット···フレア

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アニエスベー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

