○ブランド

○アイテム

ダックジャケット アウター キルティング裏地

メキシコ製 90s

○サイズ

メンズ 2XL程 (US表記 XL)

○実寸(※素人採寸ですので誤差はございます。)

肩幅 約60cm

身幅 約72cm

着丈 約86cm

袖丈 約67cm

○カラー

ブラック

○商品状態

古着《USED》

多少汚れあり

大きな傷のない良品

◆クリーニング済

○配送方法

送料無料

メルカリ便にての匿名発送

ご購入より1~2日以内のご対応

◎フォロー割引しております♪

ご希望の方はご購入前にコメントでお知らせ下さい!!

☆2000円~ (200円引き)

☆10000円~(300円引き)

☆15000円~(500円引き)

------------------------------------------------

●ご購入にあたってのご注意

はじめまして。

古着shop『QUI』へようこそ♪

当店90sヴィンテージ古着を中心に出品しております!

*古着、ヴィンテージ商品を扱っておりますので、古着にご理解のない方、新品同様のものお求めの場合はご購入お控えお願いします。

*必ず実寸でのサイズ確認お願いします。

*コメントなし即購入OK◎

------------------------------------------------

○商品一覧↓

#古着shop_qui

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 目立った傷や汚れなし

