注目ブランドのギフト NATION ◎《鬼レア‼︎》PNB 茶☆ジャケット キルティング 刺繍 2XL スタジャン

ご覧いただき、ありがとうございます。

PNB NATIONのBIGサイズ スタジアムジャンパーです。

魅力は刺繍のデカロゴです(^^)

古着MIXで古着男子と古着女子の方におすすめです☆

一点物レアアイテムの古着ですので早い者勝ちになります♪

ヴィンテージ(ビンテージ)古着がお好きな方、是非どうぞ!

★カラー:シルバー(グレー?ベージュ?光沢あり)/ブルー/ネイビー

★サイズ:XXL(身幅:83cm、着丈:88cm)

★素材:表(ポリエステル100%)、裏地(ナイロン100%)、クッション(ポリエステル100%)

☆こちらの商品は複数購入でお値引きいたします。詳しくは自己紹介をご確認ください。

ホームクリーニング済みです。

ボタンの金具に錆ががあります。

長期保管していたものになりますので、他にも小さな汚れ、シミ、キズなどはあるかもしれません。

素人の保管、確認になりますので、見落としなどはあるかと思います。

ご理解の上、ご検討ください。

■画像の写真は撮影場所やパソコンの環境等により色が実際と異なる場合がございます。

ご連絡や発送は、なるべく早く対応するつもりですが個人出品ですので遅れる場合がありますのでご了承ください。

不明な点はご質問、ご相談くださいますよう、よろしくお願いいたします。

アメフト

アメリカンフットボール

スタジアムジャンパー

ビッグサイズ

大きいサイズ

オーバーサイズ

ゆるだぼ

スタジアムジャケット

ピーエヌビーネイション

ビッグロゴ(刺繍)

ナイロン刺繍

ナンバリング

袖刺繍

ロゴタグ

マルチカラー

ゆるダボ

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ピーエヌビーネイション 商品の状態 やや傷や汚れあり

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆値段交渉、まとめ売り(割引)歓迎★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ご覧いただき、ありがとうございます。PNB NATIONのBIGサイズ スタジアムジャンパーです。魅力は刺繍のデカロゴです(^^)古着MIXで古着男子と古着女子の方におすすめです☆一点物レアアイテムの古着ですので早い者勝ちになります♪ヴィンテージ(ビンテージ)古着がお好きな方、是非どうぞ!★カラー:シルバー(グレー?ベージュ?光沢あり)/ブルー/ネイビー★サイズ:XXL(身幅:83cm、着丈:88cm)★素材:表(ポリエステル100%)、裏地(ナイロン100%)、クッション(ポリエステル100%)☆こちらの商品は複数購入でお値引きいたします。詳しくは自己紹介をご確認ください。ホームクリーニング済みです。ボタンの金具に錆ががあります。長期保管していたものになりますので、他にも小さな汚れ、シミ、キズなどはあるかもしれません。素人の保管、確認になりますので、見落としなどはあるかと思います。ご理解の上、ご検討ください。■画像の写真は撮影場所やパソコンの環境等により色が実際と異なる場合がございます。ご連絡や発送は、なるべく早く対応するつもりですが個人出品ですので遅れる場合がありますのでご了承ください。不明な点はご質問、ご相談くださいますよう、よろしくお願いいたします。アメフトアメリカンフットボールスタジアムジャンパービッグサイズ大きいサイズオーバーサイズゆるだぼスタジアムジャケットピーエヌビーネイションビッグロゴ(刺繍)ナイロン刺繍ナンバリング袖刺繍ロゴタグマルチカラーゆるダボ

