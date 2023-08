#NABEsshop

【商品詳細】

・ブランド名:エルメス

・商品名:メルキュール/60/トラベルバッグ/トランクケース

・色 :ブラック/ブラウン

・種 類:トランクケース

・サイズ:縦約40cm 横65cm 厚さ20cm

・シリアル番号:

・購入店:【大阪府公安委員会認可】の正規ブランド品店様より卸値で仕入れている鑑定済みの正規品(本物)です

◆付属品

チャーム

◆コンディション

擦れ/汚れ/かどめくれ

などの使用感がありますが、

その代わりとってもお安くしてあります!!

◆価値が落ちにくいブランド品は

持っているだけで大事な資産に。

◆この状態でこの価格ではなかなか手に入らないかと思います(^^)

◆1点限りの大特価につき、早い者勝ちです!!

===================

【安心品質】

#NABEsエルメス

P0502463/B0216B

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ZERO HALLIBURTON キャリーケース キャリーバッグ ボルドースーツケース 革 手作り 復古主義 超軽量 静音四輪⭐️新品未使用⭐️キャリーケース スーツケース TSAロック 軽量 黒 シンプルリモワ希少価値 大型TUMI スーツケース 2285D3 ブラック【新品】GLOBE-TROTTER グローブ・トロッター プレシャス 20インチエース キャリーケース リュック ビジネス 旅行レア KILLSTAR キルスター スケルトン 骸骨 キャリーケース 棺型 地雷美品 ソエルテ soelte スーツケース 12L 機内持ち込み可 カランドキャリーケース スーツケース 新品 Lサイズ ゼブラ ZEBRA しましま柄