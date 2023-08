現品限り一斉値下げ！ スウォッチ　オメガMERCURY(マーキュリー) 腕時計(アナログ)

ご覧頂きありがとうございます。

希少 1200本限定モデル チタン セイコー アストロン SBXA029 本物

新品になります。

時計文字盤表面シールは購入時にショップ店員さんの指示により状態確認のため、一度剥がしましたがその後は触っていません。

商品の状態・使用状況 : 新品未使用

※専用箱・取扱説明書・国内保証書 付属

swatch銀座店購入

Omega swatch Mission to Mercury

現在は限られた店舗限定でしか手に入らず、

発売しても即完売する大人気アイテムです。

Swatch日本国内店舗で購入した正真正銘の正規品です。

数が少なく大変希少です。

お探しの方はこの機会に是非!

※ 2023年3月17日購入品です。

保証期間はこの時計を購入してから、

2年間が有効となります。

すり替え防止のため返品はお断りしております。

ご理解頂ける方のみ購入ご検討願います。

商品の情報 ブランド スウォッチ 商品の状態 新品、未使用

