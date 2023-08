[宅送] Chico 袖スリットデニムジャケット・スカート　ブラック Gジャン/デニムジャケット

Chico 袖スリットデニムジャケット&スカートのセットアップです。

室内で一度試着のみでタグ付きです。

即購入⭕️

売り切りたい為多少のお値下げ(1000円程度)なら可能ですのでコメントください。

デニムジャケット・デニムスカート

【2023SS】袖スリットデニムジャケット

カラー···ブラック

the virgins snidel who'swhoChico mystic moussy laguagem chico heather kastane MURUA SLY epine treaturself miro bibiy day23 miroamurette desir bibiy kbf mystic wcloset heather theatre products marte kitty rili tokyo cepo crisp rilitokyo studioclip flower coen 17kg pageboy nikoand ungrid bibiy udresser dholic catty kitten mellowneon stylenanda ruru prune charleschaton verybrain rili editforlulu iine niceclaup vintage zara moussy sly one after another NICECLAUP Heather Kastane wcloset jumelle ViS ROPE' PICNIC snidel papermoon thevirgins lochie RETRO GIRL adametrope pinue tina jojun le.ema / leema / snidel / Lily Brown / dazzlin/ spia / spiaselect / spia ladies / cherii by spia / SPIA / acka / ACKA / &lottie / miroamurette / rili tokyo / cherily

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド チコ/フーズフーチコ 商品の状態 新品、未使用

Chico 袖スリットデニムジャケット&スカートのセットアップです。室内で一度試着のみでタグ付きです。即購入⭕️売り切りたい為多少のお値下げ(1000円程度)なら可能ですのでコメントください。デニムジャケット・デニムスカートカラー···ブラック

