新しいスタイル 新品　今期人気商品　アンタイトル　洗えるハイウエストロング　ワンピース ロングワンピース

ゆったり目なので、普段M〜Lの私でピッタリでした。

お店で試着しただけのワンピースです。

あまりにシルエットが美しく、着痩せできました。

また丈が絶妙で、脚が細く見えます。

衝動買いしましたが、オフィスワークでもなく、学校行事も無いので手放したいと思います。

オフィスワークやお食事会、学校行事にピッタリの1枚です。ジャケットとの相性もバッチリでした!

中にUNIQLOのヒートテックを着ても見える事が無く、またゆとりがあるので特に着膨れすることも無かったです。

マルチに使える、優秀なワンピースだと思います。

【商品】アンタイトル

きちんとしたい日も活躍

洗えるハイウエストロングワンピース

【定価】28600円

【色】ダークネイビー

【サイズ】 画像参照

【状態】新品

※購入される前にプロフィールをご覧いただき、自宅保管をご納得の上ご購入くださいませ。

【商品説明】※以下ストア引用

【デザイン】 ハイウエスト切り替えで女性らしいシルエットと配色パイピングのディティールがポイント。 ※袖部分以外裏地あり

【生地感】 ウィリアムモリス調のオールド資料から作られたオリジナル図案。 軽やかなデシン素材なのでシーズンレスに着用頂けます。

【着こなしポイント】 そのまま一枚で着用しても、インナーにリブタートルでレイヤードしてもオススメです。

【スタッフ着用コメント】 生地感:シーズンレスで着られそうな軽めのデシン素材。

マットな質感で少しシャリ感があります。

着丈は長めの丈感。 アーム周りはゆったりめで着脱も楽でした。

ウエストはすっきり腰高に見せつつも、ひとつまみできるくらいのゆとりがあるので、締め付け感もほとんどなかったです。

シンプルなデザインながらシルエットがきれいで一枚で着映えしてくれるワンピースです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アンタイトル 商品の状態 新品、未使用

