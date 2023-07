お得なフォロー割、おまとめ買い割、リピーター割ございます!

♡SEVENTEN ストライプラッフル ロングスカート イエロー サイズM

■サイズ

XS

■カラー

総柄

花柄

■サイズ実寸

着丈 74

ウエスト 58〜68

※素人採寸になります。

■素材

ポリエステル

■商品状態

S

タグはとってしまっていますが一度も使用していません。

内タグにペン跡だけあります。

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】比較的使用感少なめの綺麗な状態

【AB】やや使用感はあるが、目立つダメージや汚れはなく比較的綺麗な状態

【B 】使用感はあるが特に目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。

ラルフローレン

スカート

プリーツ

ロングスカート

フローラル

レディース

◯基本的に中古品ですので細かい傷や汚れは見落とす可能性がございます、また新品の商品でも自宅保管ですので場合によっては細かい傷などある可能性もございますのでご了承下さい。

◯コメントのやりとり中でも早いもの勝ちになります。先に購入された方や先にコメントでの交渉が成立した方を優先とさせていただきますのでご了承下さい。

◯発送は値段をお安くする為出来る限りコンパクトにして発送致しますのでご了承下さい。

◯ 万が一記載されていない不良箇所があった場合は返品も受け付けますのでご安心下さい。

商品コード 60018125

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 未使用に近い

