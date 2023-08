送料込み、新品です。

アリゾナフリーダム ペンダントトップ(矢尻)&チェーン

品番 : SA-009BK

商品詳細

サイズ

縦: 40mm(カンを含む)

横: 20mm

厚さ:16.5mm

重さ:22g

バチカン :6mm x 7mm

素材:シルバー925 / オニキス / ジルコニア

925刻印あり

ネックレスチェーンは含まれていません 。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

