【同梱不可】 ZERO GOAL Lighthouse とFlashの2本セット Micro ライト/ランタン

使い勝手のいい説明いらずのコンパクトなLEDランタン。

ゴールゼロ マイクロフラッシュ 日本限定カラー(サンド・カーキ)

正規代理店の商品です。

GOAL ZERO Lighthouse Micro Flash (懐中電灯モードあり)+ Lighthouse Micro (懐中電灯モードなし)の2本セットになります。

ランタンとして吊るしておく用とトイレなどに持って行くようで2本あるととっても便利です。

いろんなカスタムパーツも出ているので楽しめます。

GOAL ZERO

■MODEL:Lighthouse Micro Flash

■サイズ:約93×37.75mm

■点灯時間:7~170時間

・コンパクトな軽量設計でアウトドアに最適

・最大150ルーメンのLEDライトを搭載

ライトの種類···ランタン

ランタンの種類···USBで充電

光源···LED

