品多く 【未開封】清木場俊介 LIVE DVD　BIRTH ミュージック

完全受注生産‼️

KIYOKIBA SHUNSUKE LIVE DVD&Blu-ray has loaded

“唄い屋”清木場俊介

40代の男の深みと過去の景色が交差する伝説の二夜を、貴方の手に。

清木場俊介、デビュー20周年メモリアルイヤーを飾った全国ツアー「20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”〜THE FINAL〜」。

本作には、ツアーのハイライトでもある日本武道館公演の模様を余すことなく収録。

これまでのキャリアや人生、“唄”に懸ける想いが刻み込まれた作品をついにリリース。

彼の全てはこれだけではないー。

本作に収められた“唄い屋”の姿を通して、誰もが清木場から目を離せなくなるだろう。

新たな歴史、《誕生》の瞬間を見逃すな。

収録内容

DAY1 収録曲:

[ DISC-1 ] ※12月3日公演の映像となります

01

人間じゃろうが!

02

忘れないで

03

さよなら愛しい人よ・・・

04

FAKE

05

Pride

06

唄い人

07

いつか・・・

08

ありがとう

09

最後の夜

10

Rockin’ the Door

11

Cry

12

夜に消えても…。

13

ONE

14

ROCK★STAR

15

TO LIVE OR DIE

16

昨日の君へ

17

僕らの絆 ~仲間への手紙~

18

JET

19

変わらないコト

[ DISC-2 ]

01

EXIT with EXILE ATSUSHI

02

Carry On with EXILE ATSUSHI

03

永遠 with EXILE ATSUSHI

04

The Impossible Is Real 〜My Lucky Star〜 with EXILE ATSUSHI

05

今。

06

KIYOKIBA SHUNSUKE

20TH ANNIVERSARY LIVE "BIRTH"〜THE FINAL〜at 日本武道館 2022.12.3

Document Film

#清木場俊介

#歌い屋

#EXILE ATSUSHI

