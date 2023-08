Onitsuka Tiger(オニツカタイガー)

MEXICO 66 DELUXE 日本製

25.5cmです。

2023年4月、公式通販で2万7500円で購入し、

母にプレゼントしましたが、

微妙に幅がきついとのことで出品します。

玄関で試し履きしたのみです

箱は大きいので、別の箱又は緩衝材に包み、

発送します。

現在も公式通販で販売されています。

履き口(踵の上)の色は変色ではなく、

元々の色です。

公式通販でご確認ください。

(商品説明)

MEXICO 66 DELUXE のカラーアップデート。

国産の山羊革をアッパーに使用し、製靴後に洗い加工を施した。

山羊革独特のシボ感と、履きこんだようなシワやくったり感を洗い加工で表現した。

■「NIPPON MADE」シリーズとは

「日本のブランドとして今一度、日本のモノ作りの良さを伝えたい」

2008年 そんな思いからスタートしました。

素材の良さ、細部へのこだわり、職人へのこだわり、日本の職人技によるクオリティの高さ、脈々と受け継がれてきた日本の職人魂を今の世界に発信するシリーズです。

アッパー : 天然皮革

アウターソール : ゴム底(ラバー)

生産国 : 日本

品番 : 1181A367

カラー...ホワイト

スニーカー型...ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド オニツカタイガー 商品の状態 未使用に近い

