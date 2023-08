はじめまして

【商品説明】

AC/DC エーシーディーシー

【状態】

目立つダメージのない良品。

※クリーニング済み

※こちらは古着となりますので、小さな汚れなどある場合がございます、完璧を求めるお客様は購入ご遠慮くださいませ(><)

※閲覧環境によって現物の色味と異なる場合があります。ご了承の上お買い上げ下さい。

【カラー】

グレー

【サイズ(cm) 】

メンズ2XL程

肩幅61

身幅66

着丈73

袖丈21

※必ずサイズご確認ください

【フォロー割引あり】

ご購入前にコメント下さい!

2000円~ (200円引き)

10000円~(300円引き)

15000円~(500円引き)

【配送】

メルカリ便(匿名配送)

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

