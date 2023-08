NEW BALANCE M770BBB

イングランド製

27.5㎝ D

新品時定価 26,400円

箱有、タグ付き、袋付き

2年くらい前にヤフオクで若干のプレ値で買いました。

今はニューバランスの定価も上がっている為、現在なら36,000円クラスのモデルです。

1980年代に発売されたニューバランスの玄人モデル、M770。

今作はニューバランス伝統のイングランド工場にて、熟練の職人の手により1足ずつ丁寧に仕上げられた渾身作。

シンプルなフォルムと、通気性よいメッシュとスエードを組み合わせた使いやすいベージュカラーのアッパーに、クッション製と機能性に優れたソール。

長い間つきあえ、履き込むごとに自分色に仕上がっていくシンプルで飽きのこないクラシカルなランニングシューズ。

購入時から、靴の包みに破れ。

外箱の商品シールに一部剥がれ有。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

