超人気 コブラ　cobra LTDx ドライバーヘッド　10.5 ヘッドカバー付き クラブ

性別···メンズ

種類···ドライバー

利き手···右

日本正規品 コブラ LTDX ドライバー 10.5度

の出品です。

3ラウンド使用しました。

特に目立つ傷はありません。

ロフト角:10.5度

ヘッド重量:195g(家庭用はかり)

早い者勝ちです!

送料の関係でこちらの値段になってます。

着払いでしたら30,000円までお値下げいたします!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

