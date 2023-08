ご覧いただきありがとうございます。

Chrome Hearts MattyBoy SEX RECORDS CAP 赤 白

クロムハーツ×マティボーイ

色 赤×白

状態 1回のみ使用

使用感は全くありません。

stock Xで購入しました。

個人情報等を切り取った納品書を同梱致します。

即購入OKです。

ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。

よろしくお願いします。

ご覧いただきありがとうございます。Chrome Hearts MattyBoy SEX RECORDS CAP 赤 白クロムハーツ×マティボーイ色 赤×白状態 1回のみ使用使用感は全くありません。stock Xで購入しました。個人情報等を切り取った納品書を同梱致します。即購入OKです。 ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。

商品の情報 ブランド クローム 商品の状態 未使用に近い

