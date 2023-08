最新作の ワンピース　ルフィ　太陽の神　ニカ　四皇　ガレージキット　フィギュア　海外正規品 コミック/アニメ

✴︎プロフィール必読✴︎

【商品名】

・ワンピース ONE PIECE

四皇 麦わらのルフィ

太陽の神 ニカ

【製作TEAM】

・Xs Studios & Yang Studios

【商品 SIZE】

・二人の高さ約18.5cm、ルフィ単体の高さ約6.5cm

【商品状態】

・新品未使用品

【製品材料】

・樹脂、PU

【専用箱】

・有り

【シリアルナンバーカード】

・有り

⚠️注意事項⚠️

いかなる理由でも取引開始後のキャンセルは出来ませんので、

購入前にご検討ください。

海外から郵送中にブリスター、外箱等に、スレ、凹み、破れ、汚れなど生じる場合がございますのでご了承ください。

検品のため、一度開封することがございます。

商品はすべて検品済です。

商品に不具合、破損等がある場合は商品説明に記載いたします。

検品後、配送時による破損等は当店では責任を負えませんのでご了承くださいませ。

海外製品のため、色のムラや製造過程で出来た初期の小さなスレ傷等ある可能がありますので、気になされる方や完璧をお求めの方は購入をご遠慮ください。

#Onepiece #ワンピース #エース #サボ #ルフィ #ナミ #ゾロ #サンジ #ウソップ #ロビン #チョッパー #フランキー #ブルック #ジンベイ #鷹の目 #ミホーク #ハンコック #バギー #ドフラミンゴ #四皇 #カイドウ #ビッグマム #白ひげ #シャンクス #黒髭 #ティーチ #海軍 #大将 #赤犬 #黄猿 #青雉 #藤虎 #おでん #和の国 #ニカ #太陽の神

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

