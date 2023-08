柔らかな質感の 小沢健二作品集「我ら、時」未開封品 邦楽

小沢健二作品集「我ら、時」

発売当時に新品で購入後、ずっと本棚にしまったままになっていました。20年ほど前の商品ですのでデッドストック品とお考えください。

未開封なので中身が確認できませんのでご容赦ください。

ご質問など遠慮なく。

購入時参考定価:15,000円

……………………

2012年3月から4月にかけて東京オペラシティにて行われた「東京の街が奏でる」コンサート、

そして全国で開催された、小沢健二「我ら、時」展覧会とポップアップショップにて販売された

小沢健二作品集「我ら、時」が好評につき、一般発売が決定いたしました。

一般発売限定の特典として、未発表のオリジナル小冊子※「Believe/文学のテクノロジー」が付きます!

※オペラシティでの「東京の街が奏でる」コンサートで読まれたモノローグ、「Believe」と「文学のテクノロジー」の二編を収録した未発表の小冊子

梱包品

2010年「ひふみよ」ライブCD3枚組(31曲収録)

新刊本「ドゥワッチャライク 1994-1997」

新刊本「うさぎ! 2010-2011」

彫り模様入り白蝶貝ボタン12個セット

絵巻物1巻 写真/歌詞カード27枚 写真立て7脚

SONGS「我ら、時」曲名

第一盤

1:流星ビバップ(一)

2:闇※

3:流星ビバップ(二)

4:ぼくらが旅に出る理由

5:想像力※

6:天使たちのシーン

7:いちごが染まる

8:ローラースケート・パーク(一)

9:東京恋愛専科

10:ローラースケート・パーク(二)

第二盤

1:歌は同じ※

2:カローラ2にのって

3:痛快ウキウキ通り

4:天気読み

5:戦場のボーイズ・ライフ

6:強い気持ち・強い愛

7:今夜はブギーバック

8:自転車※

9:夢が夢なら

10:麝香

第三盤

1:笑い※

2:シッカショ節

3:さよならなんて云えないよ(一)

4:さよならなんて云えないよ(二)

5:ドアをノックするのは誰だ?

6:ある光

7:時間軸を曲げて

8:ラブリー

9:流星ビバップ(三)

10:いちょう並木のセレナーデ

11:愛し愛されて生きるのさ

※モノローグ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

小沢健二作品集「我ら、時」未開封品発売当時に新品で購入後、ずっと本棚にしまったままになっていました。20年ほど前の商品ですのでデッドストック品とお考えください。未開封なので中身が確認できませんのでご容赦ください。ご質問など遠慮なく。購入時参考定価:15,000円……………………2012年3月から4月にかけて東京オペラシティにて行われた「東京の街が奏でる」コンサート、そして全国で開催された、小沢健二「我ら、時」展覧会とポップアップショップにて販売された小沢健二作品集「我ら、時」が好評につき、一般発売が決定いたしました。一般発売限定の特典として、未発表のオリジナル小冊子※「Believe/文学のテクノロジー」が付きます!※オペラシティでの「東京の街が奏でる」コンサートで読まれたモノローグ、「Believe」と「文学のテクノロジー」の二編を収録した未発表の小冊子梱包品2010年「ひふみよ」ライブCD3枚組(31曲収録)新刊本「ドゥワッチャライク 1994-1997」新刊本「うさぎ! 2010-2011」彫り模様入り白蝶貝ボタン12個セット絵巻物1巻 写真/歌詞カード27枚 写真立て7脚SONGS「我ら、時」曲名第一盤1:流星ビバップ(一)2:闇※3:流星ビバップ(二)4:ぼくらが旅に出る理由5:想像力※6:天使たちのシーン7:いちごが染まる8:ローラースケート・パーク(一)9:東京恋愛専科10:ローラースケート・パーク(二)第二盤1:歌は同じ※2:カローラ2にのって3:痛快ウキウキ通り4:天気読み5:戦場のボーイズ・ライフ6:強い気持ち・強い愛7:今夜はブギーバック8:自転車※9:夢が夢なら10:麝香第三盤1:笑い※2:シッカショ節3:さよならなんて云えないよ(一)4:さよならなんて云えないよ(二)5:ドアをノックするのは誰だ?6:ある光7:時間軸を曲げて8:ラブリー9:流星ビバップ(三)10:いちょう並木のセレナーデ11:愛し愛されて生きるのさ※モノローグ

