この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます♪

JAM HOME MADE×PORTER コラボ バックパック



【ブランド】

PORTER ポーター

【アイテム】

メンズ

【サイズ】

タテ 約30cm

ヨコ 約40cm

マチ 約15cm

ショルダー 約72cm~125cm

※多少の誤差は、ご了承ください。

【カラー】

ブラック 黒

【素材】

ナイロン

【状態】

状態:B

チャックや金具部分に多少のダメージ等があますが、開閉に問題はありません。

ナイロンに破れなどはありません。

中古品になりますので全体的にused品に伴う使用感はありますが、まだまだ、十分ご使用して頂けます。

ランク詳細

新品:一度も使用されていない品。店舗同等品

未使用:一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品

SA:気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品

A:若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品

AB:多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品

B:全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品

BC:全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品

C:使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品

新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。

※状態は主観となりますので、写真にて状態をご確認の上、ご購入のご検討をお願い致します。

【付属品】

無し。バッグのみ。

【購入元】

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

大手リサイクル店

大手ネットオークション

にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください♪

自宅保管、中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。

コメント無しの即購入も大丈夫です(✿ᵕ̤ᴗᵕ̤)

№060408020007-123M23

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 やや傷や汚れあり

