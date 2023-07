SONY FE 90F2.8 MACRO G OSS

1年前にマップカメラの良品を購入しました。

使用頻度が少ないため出品致します。

写真9.10枚目のような小さなスレが少しだけあります。

素人目ですがチリやカビは見当たりません。(写真5.6.7.8枚目)

付属品はフロント/リアキャップのみです。

HAKUBA 62mm レンズフィルター XC-PRO(写真4枚目)とAmazonベーシックのソフトレンズケース(写真3枚目)をお付けします。

AF機構有無: AF

color: BLACK

ズームレンズタイプ(新): ズームレンズ以外

フォーマット種類: 35mmフルサイズ

レンズマウント(メーカ): ソニー Eマウント

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: 特殊レンズ

交換レンズ内手ぶれ補正機能: 補正機能有

特殊レンズタイプ: マクロレンズ

#ソニー

#SONY

マウント···αEマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

開放F値···2.5~3.0未満

焦点距離···70mm~150mm未満

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

