「PlayStation®4 ジェット・ブラック 500GB CUH-2100AB01」

初期化済みです

本体の方には異常は特になく比較的綺麗な状態だと思われます。

コントローラーのLRボタンの調子が悪いです。一応ゲームを遊ぶことは出来ますが、気になる方は別途コントローラーを購入された方がいいと思われます。

HDMIケーブルは純正のものではなく、Amazonで購入したものになります。

型番を写真に乗せてあるので、本当に合っているかご確認の上ご購入お願いします。

また、他に気になることがございましたら、コメントよろしくお願いします。

箱はないので、ご了承の上ご購入よろしくお願いします。

「PlayStation®4 CUH-2100A」

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

定価: ¥ 29980

#ソニー・インタラクティブエンタテインメント #ゲーム #本体 #PlayStation4 #PlayStation_4 #PS4

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

