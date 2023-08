パーリーゲイツ PEARLY GATES

アウター 美品 PPG

サイズ5

ラウンドでは、2回使用しました。

目立つ傷、汚れはありません。

今の時期には最適なアイテムだと思います!

※その他画像をご確認下さい!

※付属品は写真が全てになります。

※usedの出品になりますので神経質な方はお控え下さい。ご理解の程、何卒宜しくお願い致します。

※取引の際の『専用』は行っておりません

購入金額を変更する際はメッセージでやりとりした後になります。交渉時または、金額変更後に他の購入者様に即決された場合申し訳ありませんがそちらを優先させて戴きます。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※価格交渉、質問等あれば気軽にメッセージ下さい★

もっと気になる点があれば写真を追加添付致します。

商品の到着時による不具合の発生やトラブル、返品等無いようにお互い気持ち良く取引したいので宜しくお願い致します。

※返品・クレーム等はお受け出来ません。

ご納得の上でご判断しご購入をお願い致します。

#メンズ

#ゴルフウェア

#パーリーゲイツ PEARLY GATES

#ニューバランス newbalance

#アドミラル ADMIRAL

#ナイキ NIKE

#アディダス adidas

#チャンピオン champion

#キャロウェイ callaway

#フットジョイ footjoy

#タイトリスト titeleist

#ビームス beams

#ブリーフィング briefing

#DESCENTE GOLF デサントゴルフ

#OAKLEY オークリー

#RUSSELUNO ラッセルノ

#ダンスウィズドラゴン

#jack bunny ジャックバニー

#MARK&LONA マークアンドロナ

#LANVIN SPORT ランバンスポール

#archivio アルチビオ

#ROCK・DUDE ロックビュード

#HORN G.M.T ホーンガーメント

#muta MARINE GOLF ムータマリンゴルフ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パーリーゲイツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

