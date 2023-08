シマノ 20 メタニウム XG

2年程経ちますが、比較的綺麗に使用していたため、ゴリ感、シャリ感はないかと思います。

中古品になりますので、神経質な方の購入はご遠慮ください。

シマノ 20 メタニウム XG Right



【特徴】

軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールIIIを搭載。操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなすことができる。さらに軽量自重はそのままに、高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けた。

【商品仕様】

最大ドラグ力(kg):5.0

自重(g):175

スプール寸法(径mm/ストロークmm):34/19

ベアリング数BB/ローラー:10/1

強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールIII搭載。強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。

軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールIIIを搭載。

軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。

さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。

#シマノ #SHIMANO #DRT #ジョインテッドクロー #ジョインテッドクローシフト #ジョインテッドクローマグナム #スライドスイマー175 #スライドスイマー250 #サイレントキラー#ツララ #氷柱 #モンストロ #モンストロ71 #エルホリゾンテ86 #エルホリゾンテ83 #モンストロ79 #モンストロ75 #グリッサンド77 #グリッサンド76 #クラッシュ9 #VTS5 #ARTEX #デプス #deps #ネコソギ #VARIAL #バリアル #モラモラ #モラモラBR #モラモラドリュー #タイニークラッシュ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

