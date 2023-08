★ フォロー割引あります ★

コリンボ COLIMBO ZW-0137 N-1 PLAIN サイズ XXL

◎購入前に是非プロフィールをご覧いただくと安心。コメントなし、即購入も大歓迎!

●カモフラのパターンの中でも密かに人気を誇る『シビリアンリーフカモ』ハンティングジャケット。ベトナムに展開した軍事顧問団や特殊部隊などが使っていたというマニアックな逸話も魅力。

●米軍で試作されましたが正式採用されずに市場に生地が出回った為、60年代ハンティングウェア用で生地が使われる事が多かった民間迷彩です。

●シャツとジャケットの中間の厚みの為、上着としてだけで無く重ね着にも重宝します。

●大きくて個性的なポケットが魅力です。

◆カラー

なるべく近いお色味に撮影しておりますが、

実物の商品と相違がありましたら申し訳ありません。

◆表示サイズ XL相当(記載読めず)

◆平置き採寸(素人採寸のため誤差あり)

肩幅 52

身幅 63

袖丈 57

着丈 65

■状態

2番目のボタンがございません。

全体的に汚れ、色落ち、傷もございますが

古着らしい全体的な使用感と風合いを楽しんで

いただけるコンディションとなります。

※画像を一部お載せしております。ご確認ください。

カメラに写りきらない

小さなシミや汚れ、色あせや毛玉など

気が付けない点もございますが

気になる方は購入をお控えください。

ビッグシルエット・ゆるダボがトレンド

ユニセックスアイテム!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

