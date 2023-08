BLACK HONEY CHILI COOKIE

レザー スタジャン

袖がフェイクレザーで、中央がベロア調の生地になっていて、左胸と背中にブランドロゴの刺繍が付いております。

サイズ表記2

着丈63.5cmくらい(後ろの真ん中)

肩幅53cmくらい

身幅50cmくらい

気になるような傷や汚れはなく、普通にお使い頂ける状態です。

少しでも何か気になる方や神経質な方はご購入ご遠慮くださいませ。

⚠️私の商品説明文のコピペやオリジナル写真の

無断転載を発見次第、メルカリガイドの禁止事項に書かれている規約に従い、通報及び対応させて頂きます。

ロエン

if six was nine

LITS★ ヒロムタカハラ

ルグランブルー

switchblade LITS★ スイッチブレード

ifsixwasnine LITS★ LGB

hyde

14th Addiction/ LITS★

kmrii ガンダ LITS★

share spirit シェアスピリット

LITS★ catorce LITS★ イフシックスワズナイン

gunda/

Hiromu Takahara(元Roenデザイナーで現在BLACK HONEY CHILI COOKIEデザイナー)

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

