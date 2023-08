New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!

【Tiffany ティファニー 】ヴィンテージ リング 750 K18 12号



ヴィンテージ カレッジ リング シルバー 925 アンティーク

ブランド: ビンテージシガーシルバーバンドリング(刻印有)。1960年代になります。長年お世話になっているアメリカのビンテージコレクターオーナーから購入した一点物。ビンテージシガーシルバーバンドリング の芸術的名作。美し過ぎるの一言!ビンテージの雰囲気全開です!お探しの方、お好きな方はこの機会に是非!!安価にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店や、RRLのビンテージセクションで同じ様なビンテージシガーシルバーバンドリングを購入したら、この値段の2倍近くしますよ。まずこの値段では買えません!Made in USA! 滅多に手に入りませんよ!

定価104500円 新品未使用 アイプリモ IPRIMO 指輪 プラチナ リング



OFFWHITE "NEXNUT" シルバーリング

商品名:VINTAGE 1960’s STERLING SILVER CIGAR BAND RING US SIZE 6

アラベスク サンシンボル シルバー925リング/指輪 23号



正規店購入 ルビー ローリー Loree Rodkin k18ゴールド

カラー:シルバー

♦️レア♦️ y041529 イオッセリアーニ 7連リング 指輪 刻印なし



K18 & Pt900✨ダイヤ0.414ct✨付き✨金プラチナコンビ◆リング✨

サイズ(素人採寸ですので多少の誤差は了承下さい):US Size 6 Japan Size 11.5号

MIC&Co. シルバーリング Free



CODE.Z スカルリング 18号 スパイダー キバ シルバー925

素材:STERLING SILVER

ブラインドマントグス (B.M.T)リング



K18 18金 リング 指輪 13.5号 7.5g デザイン 750ITALY

状態:超ビンテージ品にしては比較的良い状態です。新品には無いビンテージの良さがあります。画像にてご確認、ご判断下さい。

当時物 家庭教師ヒットマンREBORN! リングセット 公式品



スターリンギアウォレット+ウォレットチェーン

シルバージュエリーの製作工程上、または、トレーディングポストに長年保管上、商品に細かいキズやくすみなどがある場合がございます。

GABY カトラリーリング martin margiela マルジェラ 柄入り



Gazette ガゼット 新品 ジェムケリー 指輪 戒デザイン 15号

※素人保管/ 状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。

gucho リミットエディション リング ガッチョ 限定



超希少!VTGエアフォースタイガーアイブラスリング11.5-13.5号40’s

パソコンやスマホ環境によって実際の色と多少異なる場合がございます。

ゴローズ平打ちリング



牛角肉焼き用トング

他フリマ/オークションにも出品しておりますので、もし、そちらで売却しましたら、その時点で商品出品を停止致しますので、その点ご了承下さい。

新品 未使用 EGO TRIPPING エゴトリッピング シルバー リング 指輪



【新品未使用】メゾンマルタンマルジェラ カレッジリング レア

*最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

New Arrival!!! 激レア商品が米国より入荷!!!人気必至の商品ですので、購入される前に必ず在庫確認と発送時期確認の方宜しくお願い致します(他で売れている可能性、出張中の可能性があります)!!!ブランド: ビンテージシガーシルバーバンドリング(刻印有)。1960年代になります。長年お世話になっているアメリカのビンテージコレクターオーナーから購入した一点物。ビンテージシガーシルバーバンドリング の芸術的名作。美し過ぎるの一言!ビンテージの雰囲気全開です!お探しの方、お好きな方はこの機会に是非!!安価にてお譲り致します。日本で大手オンラインインディアンアメリカジュエリーストアや東京で扱ってるお店や、RRLのビンテージセクションで同じ様なビンテージシガーシルバーバンドリングを購入したら、この値段の2倍近くしますよ。まずこの値段では買えません!Made in USA! 滅多に手に入りませんよ! 商品名:VINTAGE 1960’s STERLING SILVER CIGAR BAND RING US SIZE 6 カラー:シルバー サイズ(素人採寸ですので多少の誤差は了承下さい):US Size 6 Japan Size 11.5号素材:STERLING SILVER 状態:超ビンテージ品にしては比較的良い状態です。新品には無いビンテージの良さがあります。画像にてご確認、ご判断下さい。 シルバージュエリーの製作工程上、または、トレーディングポストに長年保管上、商品に細かいキズやくすみなどがある場合がございます。※素人保管/ 状態はあくまでこちらの主観になりますので、画像にてご確認下さい。パソコンやスマホ環境によって実際の色と多少異なる場合がございます。他フリマ/オークションにも出品しておりますので、もし、そちらで売却しましたら、その時点で商品出品を停止致しますので、その点ご了承下さい。*最後に、自己紹介文を必ずご一読いただき、自己紹介文内に記載の発送予定日を了承した上で、ご購入下さい。

商品の情報 ブランド ダブルアールエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

5C339/グッチ/リング/インターロッキング/GG/シルバー925/サイズ23069021● sunny c sider 14号 リング 指輪K18 リング 18金 24.5号 8.1gロイヤルオーダー リング50s ヴィンテージ メキシカンリング ホースシューリングシルバー925 スペーサーリング 指輪 クロス ダガー♪エルメス ドゥザノー リングvintage ドイツ軍スカル リング ww2テンダーロイン ホースシューリング13号新品未使用品GOERG JENSEN MÖBIUS ring