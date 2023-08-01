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最適な価格 ２０　ヴァンフォード新品未使用 リール

商品の説明

人気シリーズ/モデル···SHIMANO ヴァンフォード　
TFL110 ハンドル　アブ　木村健太プロデュース　スリーフィンガー

20メタニウム　美品
ギア比:6 / 実用ドラグ力(kg):3.5 / 最大ドラグ力(kg):9.0
SHIMANO クロナーク C14＋ 151 美品
自重(g):180 / 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89 / ハンドル長(mm):55
ダイワ20ルビアスFCLT2500S-XH
スプール寸法(径/ストローク)(mm):47/17
ダイワ ジリオン TW HD 1520 XHL 極美品
糸巻量:ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 / フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 / pe(号-m) 1-400、1.5-270、2-200
シマノ　99スコーピオンアンタレス
ベアリング数(bb/ローラー):7/1

18ステラc5000xg

商品の情報

ブランドシマノ
商品の状態新品、未使用
人気シリーズ/モデル···SHIMANO ヴァンフォード　ギア比:6 / 実用ドラグ力(kg):3.5 / 最大ドラグ力(kg):9.0自重(g):180 / 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89 / ハンドル長(mm):55スプール寸法(径/ストローク)(mm):47/17糸巻量:ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 / フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 / pe(号-m) 1-400、1.5-270、2-200ベアリング数(bb/ローラー):7/1

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商品の状態新品、未使用

最適な価格 ２０　ヴァンフォード新品未使用 リール

27分钟前

最適な価格 ２０　ヴァンフォード新品未使用 リール

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8962ce7a7904d9
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