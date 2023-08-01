最適な価格 ２０　ヴァンフォード新品未使用 リール

人気シリーズ/モデル···SHIMANO ヴァンフォード
TFL110 ハンドル アブ 木村健太プロデュース スリーフィンガー
20メタニウム 美品
ギア比:6 / 実用ドラグ力(kg):3.5 / 最大ドラグ力(kg):9.0
SHIMANO クロナーク C14＋ 151 美品
自重(g):180 / 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89 / ハンドル長(mm):55
ダイワ20ルビアスFCLT2500S-XH
スプール寸法(径/ストローク)(mm):47/17
ダイワ ジリオン TW HD 1520 XHL 極美品
糸巻量:ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 / フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 / pe(号-m) 1-400、1.5-270、2-200
シマノ 99スコーピオンアンタレス
ベアリング数(bb/ローラー):7/1
18ステラc5000xg
人気シリーズ/モデル···SHIMANO ヴァンフォード ギア比:6 / 実用ドラグ力(kg):3.5 / 最大ドラグ力(kg):9.0自重(g):180 / 最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89 / ハンドル長(mm):55スプール寸法(径/ストローク)(mm):47/17糸巻量:ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 / フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 / pe(号-m) 1-400、1.5-270、2-200ベアリング数(bb/ローラー):7/1