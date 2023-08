AKIRA

akira

アキラ

大友克洋

鉄雄

ヴィンテージ

ビンテージ

80's 80年代

90's 90年代

00's

古着Tシャツ

ムービーtee

カルチャー

アニメ

漫画

ボディ・サイズ タグ消えの為不明

肩幅54

身幅53

着丈64

袖丈21

※平置き素人採寸

シミ、毛羽立ち、使用感がございます。

8年ほど前に古着屋で購入し、2年ほど夏に着用し、

その後6年近くはコレクションとして部屋に飾っておりました。

近年急激に値段が上がっているムービーTシャツです。

値下げ交渉受け付けます

具体的な金額を言っていただけるとありがたいです

他にも出品中です

ご覧いただけると嬉しいです

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 傷や汚れあり

