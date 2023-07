ご覧いただきありがとうございます。

NIKE HYPERDUNK UNDFTD SP 27cm

2ヶ月ほど前に公式サイトから買って、新品未使用です。

よろしくお願い申し上げます。

箱付きで、試着もしてないない新品未使用です。

※即決いただける場合、値下げは応相談です。

• 抜群に快適な履き心地を提供するMax Airクッショニングが、適度なサポート性を提供。

• 汚れを落としやすい合成皮革。

• ラバーアウトソールで耐久性とトラクションを強化。

• ヒールとシュータンのプルタブで着脱が簡単。

#NIKE

#新品

#バスケットボール

#ナイキ

#バッシュ

カラー...ブラック

スニーカー型...ハイカット

履き口...紐

メインカラー...ブラック

シーン...バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

