人気大割引 DUO-24 エフェクターボード&ケース おまけ付 エフェクター

この度はご覧頂きありがとうございます。

Electro-Harmonix synth9 エフェクター

お値下げも可能な範囲で検討致しますので、ぜひコメントくださいませ。

一年ほど前に新品にて購入しました。

エフェクターの入れ替えに伴い出品致します。

外で使用することなく、ケースの中も傷などなく、綺麗な外見、中身ですが、写真にてご判断願います。発送前に改めて消毒と清掃を致します。

オマケで未使用の専用プレートを4枚、使用済を3枚お付けします。このおまけだけでも5000円程度します。使用済のプレートは両面テープを交換すれば改めて使用できるかと思います。

定価は5万円程度のようです。

サイズ

DUO-24:縦31.8×幅62.2cm(サイドフレーム除く:58.9cm)

以下 楽器店の紹介でございます。ご参考ねがいます。

今までのマジックテープを用いるペダルボードとは全く異なる独自の機構!!

ボードシステム構築の新しい形を見せる新世代ペダルボード「TEMPLE AUDIO DESIGN」

スタイリッシュかつ自在なレイアウトで理想的なボード作りが可能。

海外の楽器イベントでも、ペダルブランドの展示ボード構築にTEMPLE AUDIO DESIGNが採用されるなど、雑誌で見る事も多いブランドです。

ボードはアルミ製で超軽量、両サイドに持ち手が付き、それだけで既に使いやすそう。

そこに加わる当ブランド最大の特徴が、専用プレート(別売)によりスクリューで固定するクイックリリース機構!!

ペダルに別売専用プレートを貼り付ける事で、ボード内のペダルの組み込み/移動が、スクリュー1つを締める緩めるだけで可能になります。

ボードには固定用に沢山の穴が開いているので、配置はまさに自由自在!!

スクリューでの固定が高い安定感を実現して、ビリビリとマジックテープを剥がさずとも、簡単に理想的な配置と固定ができます。

この"DUO-24"は、縦に最大2台のペダルの他、ボリュームやワウなどをレイアウト可能なレギュラーサイズ。

標準的なBOSSペダルサイズで6台×2列ほどのサイズで、専用のソフトケースが付属しています!!

両サイドパネルにマイクロモジュール用スロット×1、ミニモジュール用スロット×2あり。

さらにDUO-24は、パワーサプライを取り付けできるマウンティング・ブラケット1個を標準装備しており、スペースを有効使用した美しいレイアウトが可能。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

